Regina Duarte surge na web com comportamento estranho e preocupa fãs - (crédito: Reprodução Instagram )

A atriz Regina Duarte surgiu nas redes sociais para agradecer a contista dos 10 mil seguidores em seu perfil comercial do Instagram. No entanto, a forma que a veterana celebrou o marco na plataforma, deixou alguns fãs preocupados. A beldade demonstrou um comportamento estranho, que repercutiu na web.

O vídeo foi publicado nos Stories da sua loja virtual, Regina demonstrou alegria e comentou sobre a chegada dos novos usuários: "Me maquiei, fiquei bonita para falar de uma coisa muito legal. Dez mil seguidores no meu IG de Artes", disse ela, enquanto gesticulava e falava as palavras em forma de canção.

Após a postagem, os internautas defenderam Regina: "Achei ela tão fofinha agradecendo, ela só tá feliz gente!", comentou um usuário. "Ela só está feliz! Parem de querer gerar polêmica em tudo! Que saco", opinou outro. "Uma senhora comemorando, nada demais", comentou mais um.

Vale ressaltar que, o interesse da artista de novelas por artes plásticas é antigo. Durante uma entrevista a famosa relatou que desde nova coletava produtos orgânicos e que pintou o seu primeiro quadro durante o seu processo de amamentação.

“Desde muito nova, andei coletando folhas para secarem em livros. No meu tempo era moda. Em 1974, no processo de amamentar minha filha (a também atriz Gabriela Duarte), pintei meu primeiro quadro a óleo. Era uma cópia ampliada de uma foto da família num domingo de Páscoa”, relata.