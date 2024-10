Vera Viel é diagnosticada com tumor raro e maligno na perna

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel foi diagnosticada com um tumor raro e maligno na perna. Nas redes sociais, a apresentadora informou detalhes sobre a descoberta da doença, logo no início. Ela ainda agradeceu o apoio e carinho dos fãs.

“Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha”, contou.



“Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura. Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso", disse ela.

E finalizou agradecendo pelo carinho que tem recebido: "Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem”, acrescentou. Na publicação, além de Rodrigo Faro, os seguidores comentaram sobre as declarações de Vera.

"Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo…Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus!", comentou o apresentador. "Amém, minha linda! Você já está curada", afirmou um usuário. "Deus no comando sempre", comentou mais um."