Após ser excluído do Criança Esperança, Renato Aragão vai ao Teleton

Após ter ficado de fora do Criança Esperança deste ano, Renato Aragão decidiu aceitar o convite para participar do 'Teleton 2024', do SBT. O artista saiu da TV Globo em 2020 e desde então, tem ficado cada vez mais distante das atrações da emissora.

Vale ressaltar que o humorista foi apresentador do programa durante 26 anos, entre os anos de 1986 a 2012. No entanto, no ano passado, Aragão participou do Criança Esperança através de apenas uma gravação de vídeo.

Além disso, logo depois que finalizou o contrato com a TV Globo, o artista revelou, em entrevista ao UOL: "Criei o Criança Esperança, que também foi uma maravilha. Fiz muita coisa, tive muita alegria na TV Globo, não tenho nada de ruim para falar".

Renato Aragão ainda pontuou: "Estou muito feliz com ela. Nós chegamos a um acordo. Continuo trabalhando na Globo por projetos pontuais e faço projetos em outras plataformas. É a oportunidade de fazer também em outro lugar".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Amo o Renato Aragão, um homem talentoso e que fez muitas gerações rirem. Merecia mais respeito da Globo e das pessoas". "É um absurdo a globo excluir uma pessoa que criou o criança esperança".