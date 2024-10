Elenco do BBB 25 terá composição inédita com famílias

O Big Brother Brasil 2025 ainda não começou, mas já segue dando o que falar. Nesta edição, além dos anônimos entrarem em dupla com um amigo, os integrantes do camarote também deverão participar do reality com acompanhante.

Essa é uma das mudanças que o programa fez em comemoração aos 60 anos da TV Globo. "Para fazer parte da temporada comemorativa, será preciso se comprometer antes de o jogo começar, já que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla", disse o comunicado da emissora.

Além disso, o canal informou: "Pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores".



O comunicado também questionou: "Será que a força do vínculo resistirá ao jogo? É o que o público vai descobrir a partir de janeiro, ao longo de 100 dias (período previsto para duração da nova temporada do BBB)".

Por fim, a TV Globo explicou: "Entre as duplas, uma fórmula que o público já conhece bem: Pipocas e Camarotes estão confirmados na próxima edição. Todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla".