Vaza áudio comprometedor de Alexandre Correa falando de Ana Hickmann

Alexandre Correa teve um áudio polêmico vazado, nesta quinta-feira (10). Nele, o ex-marido de Ana Hickmann assume ter agredido a modelo e demonstra estar com medo de que a situação possa vir a público.

No áudio, divulgado pelo jornalista Leo Dias, o empresário diz: "Acabou com a minha vida, simplesmente. Esse B.O vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickmann. Tá tudo certo".

Tudo teria começado quando Alexandre Correa repreendeu a apresentadora, em casa, porque Ana estava conversando sobre um assunto desagradável com o filho. Os ânimos se exaltaram e o empresário teria começado a ficar muito nervoso.

Em seguida, o filho do casal saiu do local e Alexandre partiu para cima da modelo. Ele pressionou Ana Hickmann contra a parede e a ameaçou com cabeçadas. Na ocasião, ele também prendeu o braço da apresentadora na porta de correr da cozinha.

Além disso, Ana teria acionado a polícia logo após a briga, mas quando os agentes chegaram, o empresário já tinha deixado o local. A apresentadora chegou a ir para o Hospital São Camilo, em Itu, onde passou por um exame de raio-x e teve o braço esquerdo imobilizado.