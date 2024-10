A Fazenda: Suelen chama Sacha de abusivo e faz revelação

Suelen Gervásio e Gizelly Bicalho criticaram Sacha Bali, durante conversa no reality 'A Fazenda 16'. As duas analisaram o comportamento do peão e disseram que ele seria o tipo de pessoa abusiva em um relacionamento amoroso.

No bate-papo, Gervásio declarou: "Foi o que eu falei ontem [na formação da roça] eu tenho 1,80 de altura, é muita mulher. Foi o que eu falava para a Larissa: 'Ele sempre fala que a vida dele é limpa, 20 anos de carreira".

Em seguida, ela ainda acrescentou: "Isso ele fala para as garotinhas mais nova que ele se relaciona, que ele é abusivo, mas elas não podem falar nada sobre". Contudo, Gizelly questionou: "Elas podem ir na internet agora, você sabe, né?"

No entanto, Suelen concordou com a amiga: "Claro, imagina o caos. Imagina elas mostrando as coisas". Em outro momento, Bicalho ainda disse: "Ele, para mim, é a personificação do esquerdomacho. A blusinha da Florest, pulseirinha de coco, anel de coco. Agora, ele vai ficar acamado pra ser o coitado. Ele fica sentado olhando pro espelho. Ele não tá triste, galera".

Por fim, a ex-BBB refletiu: "Coitada da mulher que já namorou esse macho!". Vale ressaltar que durante a formação da berlinda, nesta quinta-feira (10), Suelen votou em Sacha e ele ficou chateado. "A gente era melhor amigo, eu te via como melhor amiga. Eu tinha abertura para você falar do seu jeito, assim como você tinha para falar do meu jeito... Você me colocou como se eu tivesse tentado te manipular".

