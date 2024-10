O que o deputado Lucas Bove diz sobre agressões à Cíntia Chagas

O deputado Lucas Bove se pronunciou, na última quinta-feira (11), e falou sobre as acusações que recebeu da sua ex-esposa, Cíntia Chagas. A influenciadora acusou o político de agressão física durante o período que estiveram juntos. Nas redes sociais, Lucas afirmou que o processo corre em segredo de Justiça.

"A cerca das matérias que vêm sendo veiculadas desde ontem. Na verdade eu não vou nem me manifestar porque eu não posso me manifestar, por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de Justiça, eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, inclusive", iniciou ele.

E continuou: "Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que no momento certo a verdade vai ser restabelecida. E, enfim, só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda vai continuar, o meu compromisso com o meu trabalho, por pior que eu esteja me sentindo", disse ele.

Por fim, o político ressaltou como está se sentindo diante dessa situação: "Por pior que eu esteja me sentindo, quero agradecer todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido. Ta bom? Muito obrigada, pessoal", finalizou ele.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações de Lucas: "Camisa clara, cara de sofrido… só faltou a célebre frase: 'quem me conhece sabe'”, escreveu um usuário. "Ela pode ser o que for, mas tenho certeza que não mentiria sobre isso", opinou mais um. "Ele pode se juntar com o Ale e formar a dupla 'Injustiçado e Coitadinho'", comentou outro.

