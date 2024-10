Boninho rompe silêncio sobre motivo que o fez deixar a Globo

O Boninho rompeu o silêncio sobre o verdadeiro motivo que o fez deixar a rede Globo. O ex-diretor da casa dos Marinho divertiu o público durante uma palestra no Rio Market 2024, na última quinta-feira (10). O Big Boss brincou com a demissão e chegou a pedir emprego aos ouvintes.

"Procurando emprego, me contratem", iniciou ele a palestra, que tinha como tema: "O desafio de falar com o grande público". Durante 30 minutos, Boninho interagiu com a plateia e revelou que está em busca de novos projetos para 2025, já que não fará mais parte da emissora a partir do ano que vem.

Na sequência, Boninho brincou mais um pouquinho: “Aproveitar logo de manhã e pedir emprego. No finalzinho eu tenho aqui alguns cartões, vou passar e quem quiser me empregar, vou adorar receber”, disse ele. Na sequência, Boninho contou o real motivo da sua saída da rede "Plim Plim".

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do comandante. Eu sempre tive liberdade! Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, comentou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações do famoso: "Eu pensei que ele era dono da Globo", disse um usuário. "Vem ai Boninho indo pra Record na direção da Fazenda", opinou mais um. "Gostei não, Globo podre", exclamou mais um.