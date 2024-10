Lexa se desculpa após deixar Anitta de fora da sua festa de noivado

"Gente como a gente!" A Lexa correu para as redes sociais para se explicar e se desculpar com a Anitta, sua amiga próxima, por não ter a convidado para a sua festa de noivado, com Ricardo Vianna. A cantora escreveu um longo desabafo após ser duramente criticada pelos internautas por deixar a amiga de fora.

"Gente, juro, estou me sentindo péssima por não ter mandando o convite. Mesmo sabendo que ela não poderia vir. Todo mundo sabe do meu amor por ela, assim como sabem da rotina doida que ela tem mas, a partir de agora, até aniversário lunar eu mando convite", completou.

Na ocasião, Lexa falou que a comemoração mais importante será seu casamento: "Ela está mais do que convidada e sabe disso. Fiz tudo em cima da hora também só economizei minha amiga de falar: 'não poderei ir'"

Vale lembrar que, tudo começou, no último sábado (12), depois que Lexa publicou fotos da festa de noivado com o ator Ricardo Vianna e recebeu um comentário inesperado da amiga: “Casou?”, escreveu a Poderosa no post do Instagram. “Não, amiga! Festa de noivado”, respondeu Lexa.

A web comentou sobre a situação constrangedora da beldade. "Será que eu sou a única pisciana que não suporta deixar nada pra cima da hora", comentou um usuário. "Me lembro que a Anitta deu um super apoio para ela na época da separação", relembrou outro. "O problema não é nem não convidar, é a amiga não saber", opinou mais um.