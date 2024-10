Briga de Vera Fischer com Kéfera nos bastidores vem à tona

A participação do ator João Vicente no programa "De Frente com Blogueirinha" está dando o que falar na web. Após as declarações polêmicas envolvendo Deolane Bezerra, o famoso revelou uma briga entre Vera Fischer com a Kéfera nos bastidores da TV Globo.

"A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, às vezes, ela estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher", começou dizendo João Vicente.

"A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom'", acrescentou o ator, demonstrando que a influenciadora tirou o copo da mão da veterana atriz.