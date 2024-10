Blogueirinha se desculpa com Ludmilla após ser exposta pela cantora

Blogueirinha de desculpa com Ludmilla após ser exposta pela cantora - (crédito: Reprodução Instagram )

O Bruno Matos, que vive a personagem "Blogueirinha", tomou uma atitude inesperada após ser exposto por Ludmilla, na última segunda-feira (14). Em seu perfil do Instagram, o famoso pediu desculpas à cantora e contou em detalhes o que rolou entre ele e a artista pop.

Entretanto, Blogueirinha admitiu que, na época, fez uma piada de mau gosto sobre as vaias recebidas por Ludmilla. “Eu fiz um vídeo dizendo que ela deveria agradecer pelas vaias, porque um artista precisa delas para ser artista. O tom de brincadeira foi péssimo“, declarou.

Na sequência, Blogueirinha contou que pensou que as vaias direcionadas à Ludmilla seriam referente à rivalidade entre ela e Anitta. "Sempre fui muito anitter, nem tenho como negar. E aí, nessa de comprar a briga de cantora pop, eu comprei, gente. Comprei parcelada ainda, porque eu ficava comentando posts, né?”, afirmou.

No entanto, Blogueirinha reconheceu que, na época, não tinha intenção de ofender Ludmilla e que via a situação como uma disputa leve entre artistas. “[Eu ficavava ]me introduzindo ali na briguinha, porque eu achava que todo mundo levava num brincadiera e que todo mundo entendia”, desabafou.

Por fim, a famosa disse estar arrependida: "Eu super me arrependo, porque era muito infantil. Era o início da internet para mim, e eu achava que podia brincar com tudo sem pensar nas consequências”, pontuou.