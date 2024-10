Raquel Brito esclarece coceira nas partes íntimas

A ex-participante de "A Fazenda", Raquel Brito, se pronunciou, na segunda-feira (14), sobre a constante coceira nas partes íntimas. A baiana esclareceu o que causava a irritação, que chamou a atenção durante a sua participação em A Fazenda 16.

Entretanto, em seu perfil do Instagram, a irmã de Davi Brito, afirmou que não tem nenhum tipo de doença vaginal. Ela ainda detalhou que dentro da sede muitas pessoas se coçavam, porém escondido. No entanto, o fato de haver muitas câmeras no local a fazia esquecer que o público assistia.

"Como toda mulher que se depila eu tenho alergia a barbeador. E quando está crescendo [os pelos], em mim é pior assim que passa o barbeador. Eu tenho alergia! E lá na casa, você esquece que está sendo filmada, e tinha horas que eu coçava, mas porque eu tenho alergia.

Na ocasião, a ex-peoa falou sobre os procedimentos médicos que passou e negou ter problemas cardíacos: “Antes da gente entrar, a gente faz uma bateria de exame. Eu fiz antes, em Salvador, e fiz em São Paulo também, com os médicos deles e os meus médicos também. Então, zero possibilidade”, afirmou.

Vale lembrar que, na última semana, Raquel foi diagnosticada com miocardite aguda – uma condição que acomete os músculos do coração – após apresentar mal-estar em uma prova do reality show da Record TV, sendo desclassificada da competição milionária.