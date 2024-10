Maíra Cardi será uma das palestrantes no evento Poder do Network, em Brasília

O encontro, que reunirá grandes nomes do empreendedorismo, contará também com a participação de figuras como Seu Elias, Thiago Nigro e Tiago Brunet.

Maíra irá abordar questões emocionais ligadas ao ganho de peso, um tema que ela defende há anos. “Você não come comida, você engole suas emoções. As pessoas estão acima do peso porque não conseguem lidar com suas emoções e acabam descontando na alimentação. Se entenderem isso, poderão transformar suas vidas”, afirma a empresária.

“Ter a Maíra Cardi no nosso evento é uma grande oportunidade para o público. Ela traz uma visão única sobre a relação entre emoções e alimentação, algo que pode impactar não só a saúde, mas também a performance profissional,” comenta Bruno Avelar, idealizador do Poder do Network.

Este ano, Maíra está viajando com a turnê do Poder do Network por diversos países, como Suíça, Moçambique, Angola, Portugal e Londres, além de várias cidades no Brasil.