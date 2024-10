Vereador promete moção de repúdio à presença de Anitta em Curitiba

O vereador de Curitiba, Olimpio Araujo afirmou que vai fazer uma moção de repúdio à presença de Anitta no estado. Durante uma série de declarações desmerecendo a artista, o político disparou ofensas contra a famosa. Segundo ele, a brasileira é uma ameaça para os jovens.

"Anitta é Persona Non Grata em Curitiba, é uma mensageira de tudo o que não presta, uma péssima influência para adolescentes e jovens, viaja pelo mundo destruindo a imagem das mulheres brasileiras, não vamos deixar sua passagem em nossa capital passar em branco", disparou.

Além disso, Olimpio deixou claro o que vai fazer caso a beldade apareça no estado. "Como vereador vou fazer uma moção de repúdio pela presença desta criatura em nossa capital. Anitta é persona não grata em Curitiba", afirmou.

Na ocasião, o vereador apagou a publicação, porém uma vez na internet, o print permanecerá circulando entre os internautas. Nas redes sociais, os fãs perplexos com as ofensas gratuitas destinadas à Anitta se manifestaram e repudiaram a atitude do político.

"Meu Deus, quanta cortação de cebola desse homem", escreveu um usuário. "Focar em política públicas ele não quer", comentou outro. "Esse tipo de ataque reflete não só um desrespeito com a Anitta como mulher, mas também uma visão muito limitada sobre o que realmente deve ser prioridade no debate público", avaliou uma terceira.