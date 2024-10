Amanda Kimberly curte comentário alfinetando Bruna Biancardi

Competição? Amanda Kimberly parece estar incomodada com algumas atitudes de Bruna Biancardi. Isso porque a mãe da filha caçula do jogador curtiu o comentário de uma internauta, onde a menina acusa a mãe de Mavie de "querer competir" com a modelo.

Ocorre que Kimberly permitiu os comentários em suas publicações recentemente. No entanto, uma seguidora aproveitou a oportunidade e escreveu: "A outra está lá incomodada e insegura com Amanda Kimberly".

Além disso, a internauta acrescentou: "Ela está competindo sozinha porque a mãe da Helena está no sossego. Mas eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim, nítido o incômodo com a Helena".

Vale lembrar que Helena é fruto do affair momentâneo que Neymar viveu com a modelo Amanda Kimberlly. Na época em que os dois se relacionaram, Bruna Biancardi estava em um relacionamento com o jogador e grávida dele. Os dois são pais de Mavie.

Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Contudo, o atleta deve fazer em breve um novo exame de DNA. Isso porque a ex-modelo húngara, Gabriella Gaspar, afirma que o jogador é pai de sua filha, Jázmin Zoé, de 10 anos.