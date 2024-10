Tony Ramos aceita convite para trabalhar com Eliana em programa

Tony Ramos está prestes a encarar um novo desafio em sua carreira. Isso porque o ator consagrado da TV Globo será jurado de um programa de auditório. O artista fará parte da próxima temporada do The Masked Singer, comandado por Eliana Michaelichen.

Ao que tudo indica, a participação do ator no programa faz parte de uma estratégia da emissora, em comemoração aos 60 anos do canal. A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, do F5, da Folha de São Paulo.

Vale ressaltar que Tony Ramos é um dos poucos nomes consagrados da TV Globo que teve contrato renovado, até 2027. Além disso, caso o ator permaneça no canal até esse ano, irá completar 50 anos na mesma empresa.

O programa também terá fantasias que relembram grandes sucessos da emissora ao longo desses 60 anos, como Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), de Senhora do Destino (2004); Foguinho (Lázaro Ramos, de Cobras & Lagartos (2006); e Sol (Sheron Menezzes), de Vai na Fé (2023).



Entretanto, a nova temporada do The Masked Singer, tem previsão de estreia prevista para o dia 12 de janeiro do ano que vem. A atração deve ter cerca de 12 episódios e promete animar o público.