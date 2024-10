Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez de primeiro filho

"Bebê a caminho!" Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi compartilhada, na manhã desta quarta-feira (16), pela assessoria da artista. O casal está junto desde o início deste ano, em fevereiro, e ficou noivo em setembro.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", dizia a nota.

Vale ressaltar que, a beldade está com três meses de gestação. A notícia não surpreendeu os fãs, que relembraram as declarações polêmicas do ator sobre a vida sexual do casal. Segundo Nicolas, ele e Sabrina Sato se relacionam ao menos 50 vezes por semana.

"Gente quem tem tempo e disposição pra fazer 50x na semana?", indagou um usuário. "Cuidado pra não quebrar o resguardo desse jeito", comentou outro. "Que o bebê venha com saúde e que puxe ao pai e não a mãe com essa verruga na testa", comentou mais um.

Vale lembrar que, os pombinhos deram um passo a mais na união e noivaram, recentemente, no último dia 8 de setembro. Nas redes sociais, o ator entregou que ele e Sabrina haviam dado um novo passo no relacionamento.