Raquel Brito relata desespero ao descobrir desclassificação de A Fazenda

A Raquel Brito relatou o desespero que sentiu ao descobrir que foi desclassificada de A Fazenda 16. Após passar mal durante uma dinâmica que envolvia atividade física, a baiana precisou sair carregada pela equipe médica da produção do reality, e não voltou mais.

Durante um bate-papo com o apresentador Lucas Selfie, a irmã de Davi Brito contou como se sentiu ao receber a notícia. "Quando desci para o campo de prova, achei fácil. Mas quando subi pela terceira vez meu coração começou a ficar acelerado", iniciou ela.

Na sequência, Raquel revelou que a ficha demorou a cair: "Eu pensei que seria aquela noite, e depois eu retornava. Quando vi que não retornava mais foi desesperador. Até a ficha cair, teve um momento que decidi parar de assistir A Fazenda que eu não estava acreditando que eu não iria voltar", disse ela.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações de Raquel Brito. "Que Deus abençoe ela sempre. Ela é uma pessoa humilde em busca de uma vida melhor", disse um usuário. "Como alguém ainda escuta o a Raquel tem a dizer? Ela mente o tempo todo e a cara nem treme. Pura perda de tempo", disparou outro.

Vale lembrar que, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda – uma condição que acomete os músculos do coração. A princípio a web especulou uma possível gravidez, mas após a emissora relatar o que de fato havia acontecido com Raquel, a gestação foi descartada.