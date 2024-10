Ex-integrantes de One Direction se pronunciam após morte de Liam

Zayn Malik e Louis Tomlinson se pronunciaram, através das redes sociais, nesta quinta-feira (17), sobre a morte precoce Liam Payne . Os artistas demonstraram estar bastante abalados com a partida do cantor. Liam veio a óbito após cair do terceiro andar de um hotel, em Buenos Aires, na última quarta (16).

Contudo, um dia após o falecimento do artista, Louis declarou: "Estou devastado por estar escrevendo isso, mas ontem perdi um irmão". "E para deixar claro, na minha opinião, Liam foi a parte mais essencial do One Direction". "Liam, se estiver ouvindo: me sinto muito sortudo por ter tido você na minha vida, mas estou com muita dificuldade em aceitar a ideia de dizer adeus".

Além disso, ele acrescentou: "Eu adoraria dividir o palco com você mais uma vez, mas não foi para acontecer. Quero que você saiba que, se o Bear precisar de mim, eu serei o tio que ele precisar na vida e vou contar histórias de como o pai dele era incrível. Gostaria de ter tido a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava".

