Liam Payne fez post enigmático com mulher poucos minutos antes de morrer

A morte do cantor Liam Payne pegou os fãs de surpresa, na quarta-feira (16). O artista estava hospedado em um hotel, na Argentina, quando ocorreu a fatalidade. Entretanto, um detalhe tem chamado bastante a atenção da web, 30 minutos antes da sua morte, ele fez um post enigmático com a mulher, Kate Cassidy.

No entanto, a foto publicada se tornou viral pelo fato de ter sido publicada minutos antes da sua morte. Na imagem, o cantor aparece sorridente e sem camisa, em frente ao espelho na companhia da namorada. Apesar da publicação ser o último registro do cantor, a foto foi postada originalmente em 2023.

Além disso, no mesmo dia, Liam registrou e compartilhou no aplicativo SnapChat alguns momentos no hotel. Aparentemente bem, Liam não demonstrou apreensão, ou qualquer outro tipo de comportamento duvidoso. Nas imagens, ele dialogava com a mulher e chegou a mostrar a paisagem do local aonde estava.

Nas redes sociais, os internautas comentaram as últimas postagens do artista: "Há 34 minutos, como é que pode? A vida é mesmo muito imprevisível", comentou um usuário. "Será que foi ela que o matou?", indagou outro. "Completamente em choque com essa notícia , meu coração de directioner está dilacerado", lamentou mais um.

Para quem não acompanhou, Liam Payne caiu da sacada do terceiro andar de um hotel, na Argentina. As autoridades ainda investigam se a causa da morte foi suicídio ou não. O astro do pop estava de férias no bairro Palermo, em Buenos Aires.









