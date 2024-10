Solange Gomes cai em golpe e tem perfil hackeado

Solange Gomes, ex-participante do reality A Fazenda, caiu em um golpe e teve seu perfil no Instagram hackeado por criminosos. Golpistas aproveitaram a conta da influenciadora com mais de 2,4 milhões de seguidores para pedir dinheiro a internautas e até mesmo familiares da artista.

Ocorre que a influenciadora acreditou em uma proposta que recebeu, para fazer publicidade para uma loja de roupas e clicou no link enviado pelos golpistas. Logo depois disso, perdeu o acesso a sua rede social. Agora, os criminosos oferecem negócios com falsos investimentos que prometem um retorno financeiro muito alto.

No entanto, Solange Gomes explicou, em entrevista a jornalista Fabia Oliveira, como tudo aconteceu. "Eu cai num golpe ontem. Mandaram uma mensagem querendo me contratar pra uma loja de roupas. Eu não verifiquei se a conta dessa loja de roupas era verdadeira ou não, e eu acabei clicando num link que eles me mandaram".

Além disso, em seguida a influenciadora ainda explicou: "Eu fiz o login nesse link como se eu fosse entrar no meu Instagram e digitei a minha senha. Não consegui concluir a ação e o cara [suposto contratante] ficou de me ligar".

Por fim, Solange Gomes acrescentou: "Hoje de manhã minha conta foi hackeada e ainda não conseguimos ter a conta de volta. Eles estão aplicando muitos golpes. Eu acabei de receber uma ligação da minha prima desesperada porque ela achou que era eu que estava conversando com ela no privado e ela fez um depósito pra ele de R$ 800. Tô numa situação muito delicada, tem pessoas humildes ficando sem o seu dinheiro".