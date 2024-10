Grávida, Isabel Veloso retoma quimioterapia e faz apelo a fãs

Isabel Veloso usou as redes sociais para compartilhar com os fãs que precisou retomar o tratamento contra o câncer. A influenciadora, que está grávida, se submeteu a novas sessões de quimioterapia nesta quinta-feira (17) e pediu oração aos fãs.

No entanto, aos 18 anos e grávida de 21 semanas, Isabel explicou: "Hoje já começo o tratamento. Vai ser toda semana... Vou mostrar para vocês lá dentro". Ela estava acompanhada do marido, Lucas Borbas e disse: "Eu vou começar a quimioterapia daqui a pouco e olha quem está aqui me acompanhando".

Além disso, a influenciadora fez um apelo, enquanto mostrava os bastidores do tratamento: 'Cuida do meu filho, Jesus". "Acabada, saí agora da quimioterapia. Senhor te proteja, meu amor". O relato comoveu a web.

Contudo, Lucas Borbas aproveitou o momento para homenagear a esposa: "Isabel, meu amor, uma verdadeira guerreira, sua força e determinação são inspiradoras. Enfrentar um tratamento tão desafiador enquanto carrega a dádiva de uma nova vida é algo extraordinário. Que este momento seja um testemunho de sua coragem e amor incondicional. Lembre-se sempre: cada batalha travada é um passo a mais em direção à vitória, e o seu brilho não se apaga, mesmo nos dias mais difíceis. Você está mostrando ao mundo o que é ser, realmente, forte".