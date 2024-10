Mulher acusada de ir de penetra em casamento de João Gomes se pronuncia

O casamento de João Gomes e Ary Meirelly está dando o que falar nas redes sociais. O evento luxuoso contou com a presença de mais de 300 convidados e uma suposta penetra. De acordo com a influenciadora Gicely Rafaela, uma mulher teria entrado na cerimônia sem estar na lista dos noivos.

No entanto, a mulher se pronunciou após as acusações: "Um avisinho bem rápido. Pra vocês aí, fofoqueiros de plantão, que quando eu fui pra festa da filha de Gicely, acharam que eu estava indo de ‘bolacha’, de penetra. E aí, será que aqui na de João Gomes tô como penetra?", indagou ela.

E continuou: "Porque só entra com QR code. São mais de 50 seguranças. Pra você entrar, marca a sua placa do carro, vê seu nome na lista e, depois, o QR code. Então, boca fechada não entra mosquito”, disparou a mulher.

Gicely Rafaela revela que mulher invadiu aniversário de sua filha

Para quem não acompanhou, Gicely Rafaela usou as redes sociais para contar que a mesma mulher teria invadido a festa da sua filha. "Senta que lá vem fofoca, meu amor. Não pula esse vídeo, não, que o babado é dos grandes, viu? Eu vim pra explanar", começou ela.

"Hoje é o casamento do João Gomes e da Ary. Há um mês, teve a festa da minha filha Lara. E o que essas duas festas têm em comum? Uma penetra. A bicha é ligeira, ela é safa, ela esperta, ela se camufla, ela bate qualquer barreira, ela ultrapassa, ela é invisível, ela é cara de pau."

"Minha irmã, tudo começou na festa de Lara. Ela virou pra mim e disse ‘Gi, obrigada pelo convite’. Eu: ‘Ham? Como assim? Te conheço’. Ela disse: ‘Você me convidou no shopping’. Eu digo: ‘Minha irmã, que mentira do car*lho'”, detalhou, aos risos.

E continuou: “Mas eu não ia retirar ela da festa porque ela é uma penetra educada, simpática, legal. Ela só fez selfie com todo mundo, mas tudo bem. Depois, ela chegou em casa e mostrou os recebidos da festa de Lara”, pontuou, mostrando o vídeo feito pela moça que não foi convidada.