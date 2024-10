Ídolo do Palmeiras, Jorge Valdivia, é preso por abuso sexual no Chile

Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras, chocou a web ao ser preso na manhã desta terça-feira (22), no Chile. O comentarista esportivo foi denunciado por crime sexual, por uma tatuadora. O abuso teria acontecido no último domingo (20).

Ocorre que, de acordo com informações divulgadas pelo G1, O Ministério Público chileno confirmou a existência da denúncia. "Confirmamos que Jorge Valdivia será formalizado. (…) Atualmente, ele está detido".

Contudo, o ex-atleta e a mulher se conheceram no restaurante peruano Chicha em Ají, em Providencia. Na ocasião, ambos fizeram uso de bebida alcoólica e a vítima não se lembra da relação sexual e procurou a polícia. No entanto, Valdivia relata que não praticou nenhum tipo de violência sexual e declara sobre o episódio: "uma relação consensual com uma mulher adulta".

Vale ressaltar que Jorge Valdivia tem um extenso currículo, já tendo passado por clubes como Colo-Colo, Al-Ain, Al-Wahda, Monarcas, Mazatlán, Necaxa, Rayo Vallecano, além de outros times famosos pelo mundo.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Os caras se acham o dono do mundo. Imagina quantas mulheres já sofreram nas mãos desses caras e não denunciaram?" 'Isso virou moda no mundo dos jogadores".