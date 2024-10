Namorada de Arthur Aguiar solta indireta para alfinetar Maíra Cardi

A atual namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci resolveu comentar sobre a festa da icônica Maria Flor. No entanto, a web entendeu que as declarações da beldade seriam, na verdade, uma indireta para Maíra Cardi. Em seu perfil do Instagram, Jheny comentou sobre "humildade" e "chamar a atenção".

“Vou falar um negócio aqui, hoje para qualquer pessoa chamar mais atenção que a Flor Flor (Maria Flor) vai ter que pôr uma melancia na cabeça, para chamar mais atenção do que nossa Magali. Então muda o disco, sempre é a mesma coisa, já tá cansativo, né?"

"No Instagram, hoje é todo da Flor, graças a Deus. Inclusive, né, gente, que festa linda... Festa linda também, viu? E o melhor de tudo, gente humilde, que realmente tem, mas que é humilde, não fica falando ‘ai, quanto foi caro’, isso que é o melhor de tudo.”

Vale lembrar que, no último final de semana a filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, comemorou seus 6 anos de idade em uma festa luxuosa organizada pela mãe e sem a presença do pai. Na ocasião, a coach gerou polêmica após ostentar que a festa da pequena contou com mais de 30 mil balões, além de investir com a decoração do tema escolhido para a comemoração, o personagem: Stitch, do filme Lilo & Stitch, da Disney.

“Levamos cinco dias para a montagem. Buscamos criar um tema que fosse atual e diferente dos padrões habituais. Assim, surgiu a ideia de trazer o Havaí para a festa, utilizando uma paleta de cores inovadora. Criamos uma praia com 60 mil espuminhas, e descarregamos dois caminhões de areia. Todos os brinquedos foram inspirados no tema, incluindo uma onda gigante e um surfe mecânico. Nosso desafio foi superar a festa do ano passado”, revelou a produtora responsável pela organização do evento.