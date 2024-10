Bruna Marquezine não vai à festa da sobrinha de João Guilherme e intriga web

"Que decepção!" A web ficou em polvorosa na expectativa de que Bruna Marquezine comparecesse na festa de aniversário da pequena Maria Flor, ao lado do namorado João Guilherme, na última terça-feira (22). No entanto, a ausência da atriz deixou a desejar, gerando intriga entre os internautas.

Nas redes sociais, fãs e haters resolveram opinar sobre qual motivo teria motivado Bruna a deixar de ir à festa da sobrinha do amado. Apesar dela ser bem-vinda na família de João, alguns usuários do Instagram levantaram a hipótese de que a protagonista do filme Besouro Azul não fale com Virginia.

"Não acredito nesse relacionamento, nem ela. Por isso não quer se envolver com a Virginia", comentou um usuário. "Acredito que apenas a Bruna não queira a exposição mesmo. Nada contra Virginia", opinou outro. "A Bruna sempre foi seletiva", comentou mais um.

Vale lembrar que, Marquezine chegou a ser convidada para participar do programa da influenciadora no SBT, mas teria feito pouco caso, e recusado após avaliar que não tem “nada a ver” com a atração, segundo o perfil "Circo da Mídia".

No entanto, João Guilherme marcou presença na atração. Ao que tudo indica, Bruna Marquezine rejeitou o convite por considerar que seu relacionamento com o caçula de Leonardo seria um dos assuntos abordados pela apresentadora.

, mas teria feito pouco caso, e recusado após avaliar que não tem “nada a ver” com a atração.