Luisa Arraes confirma fim com Caio Blat após beijo em José Loreto - (crédito: Reprodução Instagram)

O relacionamento entre Luisa Arraes e Caio Blat chegou ao fim. O término foi confirmado pela assessoria da atriz. O ex-casal vivia um relacionamento aberto, quando ambos podem se relacionar com outras pessoas. Entretanto, a separação veio a público após a repercussão do beijo que a beldade deu em José Loreto.

Para quem não acompanhou, a loira protagonizou um momento picante com o colega de trabalho José Loreto após dar um selinho no artista. O episódio aconteceu durante a festa de encerramento da novela "Rancho Fundo, no último final de semana.

Nas imagens, registradas pelo ator Thardelly Lima, Luisa chegou a ficar de cabeça para baixo com as pernas entrelaçadas no ator. Segundos depois, o casal dá um selinho, demonstrando o nível de intimidade entre eles.

Após o anúncio do término, os internautas comentaram sobre a notícia. "Esse casamento já tinha acabado desde que eles assumiram relacionamento aberto. Gente não existe relacionamento aberto. Isso não é bonito como algumas pessoas estão colocando na rede social", opinou um usuário. "Era aberto, mas nem tanto", disse mais um. "Loreto, o acaba com casamento", comentou outro.

Vale ressaltar que, os rumores de crise no casamento já circulavam desde agosto, quando Caio Blat não compareceu à comemoração pelo aniversário de 31 anos de Luisa. O ator, no entanto, afirmou não ter participado por conta da agenda de trabalho. Eles terminaram após sete anos juntos.