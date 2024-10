Wesley Safadão é dono de casas de bet proibidas pelo Ministério da Fazenda

"Não passa nada!" As casas de apostas, Betvip e a Ganhabet, pertencentes ao músico Wesley Safadão e o seu irmão Watila, foram proibidas de operar até o fim do ano, pelo Ministério da Fazenda. Entretanto, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, as marcas foram aprovadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para continuar atuando no mercado.

No entanto, as marcas buscam se estabelecer como uma alternativa nacional para o licenciamento no mercado de apostas. Em meio a contestação do Governo Federal, Watila garantiu que a ideia de registrar a Betvip e a Ganhabet partiu dele e de Wesley.

Em um vídeo publicado no TikTok, o músico chegou a dizer que é um “funcionário com liberdade” na empresa, negando ser o proprietário. Ao jornal, Watila esclareceu que, embora as marcas estejam registradas em seu nome e de Wesley, elas não são de sua propriedade.

Vale ressaltar que, o Ministério da Fazenda não divulgou os motivos da proibição. Entretanto, Watila garantiu que a operação será repassada a outro sócio em breve. “Tudo é do Ernildo, não somos donos, registramos e já estão com os respectivos donos”, disse ele.

Para quem não acompanhou, Wesley Safadão é o garoto-propaganda da Betvip desde o ano passado. Além dele e do irmão a empresa é composta por mais três sócias: a Rockstock Participações, a BGA Tecnologia e a Wolfsburg Participações.