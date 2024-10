Bolsonaristas tentam ‘cancelar’ empresa que rompeu contrato com Jojo Todynho

Bolsonaristas saíram em defesa de Jojo Todynho após a Avon encerrar o contrato com a influenciadora. Ocorre que a marca teria perdido o interesse na cantora após a artista protagonizar falas polêmicas e se posicionar contra a comunidade LGBTQIAPN+.

Recentemente, Jojo Todynho usou as redes sociais para se definir como "mulher preta de direita" e foi duramente criticada nas redes sociais. Ela chegou a ser acusada de se aproveitar da comunidade LGBTQIAPN+ para fazer sucesso.

No entanto, após ficar no meio de algumas discussões com internautas por conta dessa situação, a cantora, que desde abril era contratada pela Avon para divulgar produtos, não aparece em mais nenhuma campanha publicitária da marca.

Por conta disso, alguns fãs mais conservadores da artista, levantaram a tag "BoicoteAvon" no X, antigo twitter, e escreveram: "Não comprem Avon! A marca tomou atitudes que demonstram desrespeito à liberdade de expressão e diversidade de opiniões". "Vamos valorizar empresas que respeitam diferentes pontos de vista".

Contudo, após ser muito cobrada por um posicionamento, a Avon declarou, através de nota: "O contrato de Jojo Todynho com a Avon se encerra em dezembro. Sua presença em novas divulgações dos produtos da marca está sob análise e em discussão pela diretoria".

#BoicoteAvon. RACISMO????

NÃO COMPREm MAIS NADA DA AVON CANCELOU CONTRATO PQ SUA GAROTA PROPAGANDA TEM IDEOLOGIA DIFERENTE DA EMPRESA #boicoteavon pic.twitter.com/PgTjEi3AuQ — ????????????????DIREITA 22 RIBEIRÃO PRETO???????????? (@PRETORIBEIROPR1) October 24, 2024