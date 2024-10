Virginia ostenta bolsa avaliada em meio milhão e é detonada na web

A Virginia Fonseca resolveu mimar a si mesma ostentando na web a compra de uma bolsa avaliada em meio milhão de reais. O que a apresentadora do programa do SBT não imaginava seria a repercussão negativa que a simples compra causaria entre os internautas.

Entretanto, no vídeo publicado pela influenciadora, ela explica que estava ansiosa pela chegada do objeto. "Me presenteei. Vou mostrar para vocês essa aquisição que eu estava ansiosa para receber. Finalmente chegou", disse ela usando um óculos escuro e moletom.

Na ocasião, a jornalista Maíra Azevedo, conhecida como "Tia Má", publicou uma frase que, segundo os usuários da Rede X, antigo Twitter, seria uma indireta para a esposa de José Felipe. "Meio milhão... meio milhão... são 10 casas populares", escreveu ela.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da influenciadora. "Um monte de pobre defendendo que uma pessoa tenha meio milhão de reais para comprar uma bolsa", disse um usuário. "Zero consciência de classe. Vocês realmente acham ok a desigualdade social sendo esfregada na nossa cara em forma de influencer?", indagou outro. "Quanto mais vocês pobres defendem a Virgínia, mais ela compra bolsa de 500 mil", comentou mais um.

Vale ressaltar que, o item da marca Hermès custa em torno de R$525 mil. Além da beldade, a esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suíta, também já posou com o item luxuoso durante uma viagem com o sertanejo.

????FAMOSOS: Virgínia Fonseca compra bolsa da grife Hermès avaliada em R$525.253,27. pic.twitter.com/o6BH5zM740 — CHOQUEI (@choquei) October 23, 2024