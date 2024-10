Irmã expõe malcriações da filha de MC Loma fãs reagem: "invejosa"

A irmã da MC Loma, Day Felix, gerou polêmica nas redes sociais após reclamar do comportamento da sobrinha, Melanie. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a influenciadora comentou que a menina está malcriada precisando receber educação.

Entretanto, no vídeo que a mulher compartilhou com os seguidores, a criança aparece batendo nela após receber um abraço. "Acabou a brincadeira, minha gente. Ela foi ficar de castigo porque ela está um caso sério. Não tem essa história que é fase, porque se não educar logo, cresce assim", disse ela.

"Ela está tão malcriada, vocês não sabem porque não gravamos aqui. Ela aprendeu a cuspir no rosto, ela se joga no chão, dá chute, dá tapa na cara. Está um caso sério", comentou ela. Após as declarações, a mulher gerou revolta na web, que defendeu o fato de Melanie ser uma criança.

"Ela agarrando a menina, que claramente não quer! Aí a criança reage e ela vem biscoitar em cima disso, invejosa", opinou um usuário. "A criança não gosta de você amada! Quero vê Loma respondendo isso", escreveu mais um. "Muito legal expondo a filha dos outros", disse outro.

Vale lembrar que, as irmãs já se desentenderam nas redes sociais. Em 2023 Day teria concordado com uma seguidora, que comentou em uma foto afirmando que MC Loma não ajudava a família financeiramente. No entanto, a briga foi deixada de lado e, atualmente, as irmãs vivem de forma amigável.