Maiara e Maraisa abrem o jogo sobre separação da dupla

A Maiara e a Maraisa abriram o jogo sobre uma possível separação da dupla, no último domingo (27). Durante a participação das famosas no programa "Domingão com Huck", Maraisa contou em detalhes que as especulações não passam de fake news.

"Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito," rebateu Maraisa.

"Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Então é tudo fake, gente, não fiquem dando ouvido pra essas coisas," finalizou. Na sequência, Maiara, que vem enfrentando duras críticas sobre o corpo, brincou com o cunhado, que estava junto a plateia.

"Eu moro na casa dela, ela mora na minha. Eu vou ter um quarto na sua casa, viu, cunhado", brincou Maiara, citando o noivo da irmã, o empresário e produtor de sertanejos Fernando Mocó, que chegou a se separar de Maraisa, mas reatou o relacionamento meses depois.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações das famosas. "Maraisa é uma fofa queria ser amiga dela", comentou um usuário. "Acho a voz da Maraisa tão gostosa de ouvir, parece que é aveludada e ao mesmo tempo gelada e doce", elogiou outro. "Independente de qualquer coisa, elas são muito unidas", disse mais um.