Yasmin Brunet surpreende público com revelação sobre bebida alcoólica - (crédito: Reprodução Instagram)

A Yasmin Brunet surpreendeu o público ao revelar que nunca consumiu bebida alcoólica. Durante a sua participação no programa "Sabadou com Virginia", do SBT, a ex-BBB contou que chegou a experimentar, mas não gostou, e até fingiu beber para se sentir socialmente aceita.

"Já experimentei. Eu fingia que bebia para ser socialmente aceita. Eu amo o sabor, mas eu detesto a sensação de que o chão não é mais duro", detalhou a beldade enquanto conversava com a apresentadora e os demais convidados da atração.

Vale ressaltar que, a filha de Luísa Brunet, que hoje tem 36 anos, parou de fumar aos 22 anos. Desde então, após o término do casamento com Gabriel Medina, a loira busca homens que tenham as mesmas características, que não consuma bebida alcoólica e que não fume.

"Tão difícil achar uma pessoa que não bebe e não fuma", escreveu ela em um post em sua rede social. "Hoje em dia é 'modinha' beber muito e se drogar muito. Não entendo. Só queria uma pessoa sóbria…", completou a famosa.

Vale lembrar que, em agosto, Yasmin Brunet chegou a ser flagrada aos beijos com Enzo Celulari. No entanto, durante uma entrevista a loira evitou entrar no assunto: "Tô numa fase uma fase minha, vivendo a vida normal. Eu não eu não vou te dar nada que vai ser uma chamada de matéria. Juro, eu não vim falar de vida pessoal, desculpa", disparou.