João Guilherme já fala em casamento com Bruna Marquezine - (crédito: Reprodução Instagram)

Apaixonado! O João Guilherme abriu o coração durante a sua participação no programa "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck no GNT. Durante a atração, o artista encarou um teste de polígrafo, popularmente conhecido como detector de mentiras e respondeu inúmeras perguntas da vida pessoal.

"Você está apaixonado?", questionou a apresentadora do talk show. "Eu estou apaixonadíssimo", assegurou ele. A resposta passou como verdadeira no aparelho que tenta identificar incoerências enquanto o convidado responde a apresentadora.

"Você pensa em se casar novo?", perguntou Tatá. "Penso", respondeu João Guilherme, na lata. "Penso muito! Por mim, eu já estava arrumando com minha amada aí para estar casando já, adoro", revelou o ator que teve a resposta aprovada como verdadeira pelo detector.

Na sequência, João Guilherme respondeu se voltaria a ficar com a sua ex-namorado Jade Picon. "Você se dá bem com suas ex-namoradas?", perguntou Tatá. "Não", respondeu João. "Mas espera aí, voltaria com Jade Picon?", questionou a humorista. "Não!", assegurou o influenciador.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações do famoso. "Ele tá realmente namorando a Bruna?", indagou um usuário. "A Tatá querendo comprometer o João Guilherme", opinou outro. "Tata o terror dos relacionamentos", comentou mais um.