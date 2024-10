Bruno Gagliasso alfineta Tiago Leifert após comentário sobre Vini Jr

A ausência do Vini Jr na premiação do Bola de Ouro tem causado um rebuliço na web. Após o apresentador Tiago Leifert criticar o atleta por não ter comparecido no evento, o Bruno Gagliasso alfinetou o jornalista. Além do ator, Tiago também foi desaprovado pelos internautas.

Entretanto, no vídeo que tem circulado nas redes sociais, Tiago falou que Vini Jr deveria ter ido à premiação e agido de forma diferente: “Você deveria ter ido lá, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você", iniciou ele.

E seguiu: "Receber o carinho das pessoas que estavam ali, do lado de fora. Se você tivesse ido, você seria campeão moral, teria sido absurdamente legal, porque o Rodri não tem culpa, acho que ele acabou sendo ferido pelos fatos”, afirmou o apresentador.

Na ocasião, Bruno Gagliasso interviu e comentou sobre as declarações do ex-apresentador do BBB. "Calado é um poeta”, escreveu o ator em uma publicação que compartilhava o vídeo. Além do artista, os internautas desaprovaram as falas de Tiago e também opinaram na web.

"De novo o Tiago Leifert fazendo 'branquice'", comentou um usuário. "Concordo com o Bruno, era melhor o Tiago ter falado algo relevante", disse outro. "Ele (quase) sente na pele o que Vini Jr passa, porque tem filhos pretos. E realmente ninguém pode opinar", comentou mais um.