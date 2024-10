Web se desculpa com Lucas Buda após ‘teatro’ de Camila Moura na Roça

A passagem de Camila Moura no reality A Fazenda 16 tem sido desaprovada dentro e fora da casa. Nas redes sociais, os internautas, e até mesmo famosos tem se "desculpado" com Lucas Buda, ex-marido da peoa, que quase a traiu em rede nacional, durante a sua participação no BBB 24.

No entanto, a convivência com a influenciadora tem incomodado os próprios peões da casa. Segundo os demais participantes, Camila não conseguiu criar dentro do reality uma outra conexão ou história, a não ser a causa da "ex-mulher do Buda".

"Até quando a gente não lembra da história dela com o Buda, que era o objetivo dela, ela mesma faz a gente lembrar. Ela tá jogando contra ela própria, pelas decisões do grupo e por ir contra esse objetivo que talvez não fosse nem sair campeã, mas sair como a Camila Moura e ela vai sair como a 'Camila, ex do Buda'", disparou a peoa Bárbara.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu entre os usuários, o ex-A fazenda Rico Melquiades chegou a comentar sobre a participante Camila Moura. "Me perdoa. Minha parte eu já fiz", escreveu Rico. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o público sempre faz isso. Pega um assunto e julga com outro", defendeu um internauta. "Ele teve um livramento", opinou mais um.

Vale ressaltar que, mesmo confinada no reality show A Fazenda 16, da Record, Camila Moura afirmou que o ex-BBB Lucas Buda a traiu com a mãe de um antigo aluno. Os detalhes foram revelados durante uma conversa com a advogada Gizelly Bicalho. Camila ainda explicou como descobriu a traição.