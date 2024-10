Web detona aparência de Yasmin Brunet e ela reage

A Yasmin Brunet foi duramente criticada na web após publicar um carrossel de fotos em seu perfil do Instagram, na quarta-feira (30). Os internautas usaram a criatividade para apelidar a influenciadora, que surgiu com os traços do rosto mais magro e marcantes.

Entretanto, parece que a ex-BBB não curtiu as opiniões alheia a respeito da sua aparência. Em uma publicação que mostrava uma foto da modelo, um internauta questionou o que teria acontecido com o rosto da loira. "Não sei, me diz você", disparou a ex-mulher do surfista Gabriel Medina.

Na ocasião, as imagens repercutiram e alguns usuários chegaram a comparar Yasmin com o artista Michael Jackson. "Michael Jackson, é você?", indagou um usuário. "Tá parecendo aquela caveira mexicana do desenho", opinou outro. "Se cada um cuidasse do próprio umbigo, rosto, corpo", defendeu uma terceira.

Yasmin Brunet desabafa após críticas

Nas redes sociais, a beldade desabafou sobre os ataques. "Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece", começou.

E seguiu: "Engraçado que, quando eu estava no BBB, tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci, eu estou magra demais, meu rosto está horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto. Vocês já pararam pra pensar que o MEU rosto e MEU corpo são MEUS?! Que quem tem que gostar ou não sou EU?!"

Por fim, a famosa disparou: "Em pleno 2024 ficar opinando sobre corpo alheio não tem nem como defender. absurdo! Acho que o que está precisando de uma plástica e uma harmonização é a falta de noção que vocês têm. Amanhã falo mais sobre isso porque, sinceramente, tem que ter o psicológico mais blindado nesse planeta".