Eliana pede ao SBT para evitar encontro com Tiago Barnabé no Teleton - (crédito: Reprodução Instagram)

O Teleton está prestes a acontecer, e desde a última quarta-feira (30), começaram a circular rumores de que a Eliana teria pedido ao SBT para evitar um possível encontro com o humorista Tiago Barnabé durante o evento. O motivo seria que a apresentadora não gostaria mais de vincular sua imagem a emissora.

No entanto, a famosa negou as afirmações e disse que adoraria encontrar com o ex-amigo de trabalho. "Essa notícia é infundada, não procede e que adoraria encontrar esse amigo e profissional querido no Teleton e em outras oportunidades”, disse ela em entrevista a revista Caras.

Quem também se pronunciou foi o interprete da personagem Narcisa. Nas suas redes sociais, o humorista rebateu os rumores de que a apresentadora Eliana não gostaria de se encontrar com ele. Sem entrar em muitos detalhes do assunto.

"Gente, é tanta mentira que eu fico besta em ler a maldade de algumas pessoas. Eu tenho uma agenda gigantes de shows pelo Brasil e minhas datas não batem com quase nada. Vem aí um Teleton lindo e cheio de amor ao próximo a onde a solidariedade é o principal foco"

Para quem não acompanhou, a dupla foi um marco no programa da Eliana, no SBT. Tiago Barnabé conseguiu um espaço na emissora após cair na graça do público e se tornar o braço direito da apresentadora.