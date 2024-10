Antes de prisão, Rogério Andrade enfrentou escândalo de traição de sua mulher

Desde a prisão de Rogério Andrade, na última terça-feira (29), diversos assuntos a respeito da vida particular do bicheiro vieram à tona. Dentre eles, uma relação extraconjugal da esposa dele, Fabíola Andrade, que teve um vídeo íntimo vazado na web.

No entanto, nas imagens que circulam nas redes sociais, Fabíola aparece tendo relações íntimas com os alguns seguranças do marido. O caso aconteceu em 2019, mas apenas em 2022, após uma investigação da polícia, a mulher foi de fato identificada no vídeo.

Contudo, na época do escândalo, Fabíola Andrade revelou que as imagens tinham sido gravadas pelo próprio bicheiro. "Foi horrível, eu fiquei muito mal. Mas aí eu segui o caminho que meu marido sugeriu:’ A gente tem que enfrentar o problema, as pessoas vão criticar, não vão virar a página de uma hora para a outra’. Mas isso é um problema nosso e ninguém tem nada a ver com isso", disse.

Vale ressaltar que Fabíola é uma mulher bastante influente nas redes sociais. Por lá, ela compartilha uma vida com verdadeira ostentação, com muitas viagens ao exterior. Além disso, ela é conhecida no mundo do samba, já que é rainha de bateria da escola Mocidade Independente de Padre Miguel.

Inclusive, o presidente dessa escola de samba foi preso na mesma operação em que Rogério Andrade era alvo. Recentemente, a mulher compartilhou uma foto ao lado do marido, para contar aos fãs que havia sido corada novamente. "Ontem fui coroada para mais um ano sendo Rainha de Bateria da Mocidade. E que honra a minha poder representar todos os independentes da forma mais linda possível", disse.