Datena perde programa e está fora da Band após candidatura

Aos 67 anos, José Luiz Datena precisou se afastar da Band para concorrer ao cargo de prefeito na cidade de São Paulo. No entanto, o jornalista não ganhou as eleições e ainda foi dispensado da emissora. Logo, o comunicador não voltará ao Brasil Urgente, programa que apresentava.

Contudo, a informação foi confirmada pela próxima emissora, nesta quarta-feira (30), através de uma nota oficial. "A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos".

Além disso, o comunicado da Band ainda completou sobre o desligamento de Datena: "Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência".

Apesar disso, o Luiz Datena deixará de certa forma, um legado no programa. Isso porque quem irá assumir o cargo será o filho do jornalista, Joel Datena, de 47 anos. Vale ressaltar que desde junho, o herdeiro já estava exercendo a função para cobrir a licença do pai.

Por fim, a nota enviada pela Band ainda revela que o apresentador não foi totalmente descartado. "Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que ele já atuou com sucesso".