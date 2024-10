Renato Góes emprestou roupas de grife para Sacha Bali ir para A Fazenda

O ator da TV Globo, Renato Góes, saiu em defesa do amigo, Sacha Bali, que foi duramente criticado pelos outros adversários de A Fazendo 16 por usar roupas de grife no programa. Nas redes sociais, Renato se pronunciou após Flor Fernandez afirmar que Sacha não iria conseguir aposentar a mãe usando roupas de grife.

De acordo com Góes, algumas roupas usadas por Bali foram conquistadas através de parcerias e outras foram emprestadas por ele próprio. “Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados”, esclareceu o artista.

Vale lembrar que, no início do programa, Sacha contou que decidiu participar do reality show para tentar aposentar a mãe. Entretanto a participação do artista tem desagradado alguns peões, até mesmo a cor das roupas do famoso foi criticada. Para alguns participantes, ele usa peças brancas para tentar manipular o público.

Após a TV Record exibir os inúmeros conflitos que o ator vem enfrentando dentro da casa, a assessoria dele publicou um comunicado de repúdio aos ataques. Nos comentários, Renato Góes escreveu que os atritos já passaram dos limites.

"Tá um absurdo! Passou dos limites! Muito orgulho da postura do meu irmão! Mesmo com todo ataque e tentativa de desestabilizá-lo [para dizer o mínimo], ele continua íntegro e inabalável!", disse o marido de Thaila Ayla, que estava no elenco de "Família é Tudo", na TV Globo.