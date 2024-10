Jackeline Petkovic revela treta com Eliana: "quebrou o camarim"

A ex-apresentadora, Jackeline Petkovic, revelou uma antiga treta com a atual apresentadora do GNT, Eliana, durante o programa infantil ‘Bom Dia & Cia’. Enquanto batia um papo com o humorista Sérgio Malandro, no podcast “Papagaio Falante”, a loira contou detalhes da situação constrangedora em que se envolveu com a veterana.

“Era para gente apresentar juntas. Eles mandaram o roteiro para mim, eu decorei, a Eliana chegou… E aí entrou o diretor e disse que eu tinha meia hora para decorar as falas da Eliana. De cinco programas, roteiros, eu tive que decorar a minha fala e a dela. E quando eu entrei no estúdio para gravar, foi uma cena muito chocante. Eu era uma menina. A produção e toda a equipe técnica foram saindo um a um, como uma revolta”, contou.

“Mas, gente, eu não tive nada a ver. Não estava lá para roubar o lugar de ninguém nem puxar o tapete de ninguém. Eu estava lá fazendo o meu trabalho e concretizando um sonho. Eu fui fazer o piloto e só cumpri a ordem”, completou Jackeline.

“Deixa eu ver se eu entendi. Você foi chamada para fazer o ‘Bom Dia & Cia’. Esse programa já era da Eliana, aí o Silvio disse que você ia fazer o programa com ela. Aí você foi lá fazer o piloto com ele, e ela se recusou a gravar o programa com você?”, perguntou Sérgio Mallandro. Jackeline Petkovic confirmou o ocorrido. “Aí eu gravei os pilotos e foram para o ar. E a Eliana não voltou mais para o programa”, completou ela.

Eliana quebra o camarim do SBT

Foi então que Renato Rabelo, o outro apresentador do programa, trouxe à tona uma antiga polêmica. “Foi por isso que Eliana quebrou o camarim todo?”, perguntou. “Ele está por dentro, está sabendo de tudo”, respondeu Jackeline, aos risos.

Mallandro insistiu no assunto perguntando se era verdade e a apresentadora tentou desconversar. “Saiu na imprensa, mas eu deixo o universo responder. Eu procurei não comentar isso durante muito tempo, mas faz parte da história. Eu não sei como que isso chegou nela. Essa parte da história, eu não sei. Eu sou só uma parte da história. A outra parte, a gente não sabe”, disse, confirmando em seguida que Eliana trocou de emissora após o ocorrido.

Jackeline Petkovic ainda revelou que apesar de morar por muito tempo no mesmo condomínio que Eliana em Alphaville, São Paulo, as duas nunca foram amigas. “Nunca tive contato com a Eliana. A gente se encontrou algumas vezes em Alphaville, porque a gente morava no mesmo lugar, mas era muito superficial sempre: oi, tudo bem, como vai…”, concluiu.