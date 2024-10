Gloria Pires revela motivo que a fez deixar de usar WhatsApp

Glória Pires deixou muitos internautas surpresos ao revelar, durante uma entrevista a uma repórter do jornalista Leo Dias, que não usa whatsapp há bastante tempo. A atriz desinstalou o aplicativo de mensagens após ser vítima de um golpe.

No entanto, a artista ainda deu mais detalhes sobre o que a motivou a tomar essa decisão. "Já tem muitos anos que eu não tenho Whatsapp. Eu fui clonada, um clássico que todo mundo passa, mas realmente fiquei apavorada".

Em seguida, Glória Pires ainda revelou: "Me deu muito trabalho e aí eu já estava ensaiando essa despedida do Whats há muito tempo, mas não dava pra ser paulatinamente, tem que ser igual parar de fumar, ou vai ou racha".

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Errado estamos nós que a cada 15 segundos abrimos o whatsapp". "Concordo plenamente. Estou quase fazendo isso". "Estou assim, sinais de fumaça". "Já fui clonada e entendo ela. Também não confio no whatsapp".

Por fim, a atriz revelou se pensa em voltar às novelas. "No caso essa novela [Terra e Paixão] foi a última novela que eu tinha dentro de um contrato longo com a TV Globo. O fato do Walcyr me chamar pra fazer me instigou muito. Luiz Henrique, o diretor, eu não trabalhava desde Belíssima (2005) talvez. Estar com Tony, com Cauã. Talvez [gravar novela], quem sabe. A vida tá correndo. Eu não penso em me aposentar, mas penso em realmente escolher bem onde vou investir meu tempo. Trabalhei a vida toda, graças a Deus, com uma coisa que me dá muito prazer e quero que continue a me dar prazer'.