Modelo Carol Francischini revela que filha foi sequestrada e faz apelo

Caroline Francischini usou as redes sociais para fazer um desabafo. A modelo contou aos seguidores que há pelo menos um ano não tem notícias de sua filha, Valentina. A menina foi levada pelo irmão de Carol, a pedido da mãe dos dois.

No entanto, a modelo compartilhou um vídeo onde aparece em luta corporal com seu irmão e disse: "Esse homem do vídeo é o meu irmão. Ele obedeceu uma ordem da minha mãe, narcisista, para vir para São Paulo buscar minha filha e levar embora, para ela ganhar a pensão".

Em seguida, Caroline Francischini completou: "Fui muitas vezes atrás, muitas". A famosa ainda contou que tinha uma medida protetiva contra o irmão. Eu fiquei com a Maria da Penha, foi a primeira entre irmãos no Brasil".

Contudo, ela ainda explicou que a medida protetiva perdeu a validade. "Durante seis meses e ela venceu, aí eu voltei a ser ameaçada e não consigo ver minha filha até hoje. Eu sofro alienação parental total da minha mãe, é difícil lidar com narcisista".

Por fim, Carol resolveu dizer por que somente agora resolveu tornar o caso público. "Agora eu estou recebendo ameaças de novo. Só por isso eu estou fazendo isso". Após o desabafo, diversos internautas prestaram apoio à modelo.