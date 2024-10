Gretchen se irrita com críticas e explica problema no cabelo: "vai cair tudo"

Desde que revelou sofrer com alopecia, Gretchen tem sido alvo de diversas críticas por conta de sua aparência. A artista usou as redes sociais, nesta quinta-feira (31), para mandar um recado aos haters e contar aos fãs que deve passar por um transplante capilar em breve.

No entanto, durante o desabafo através do Instagram, Gretchen contou: "Ele vai fazer o meu transplante capilar. Enquanto eu não faço, vou usar mega hair, lace, colado, do jeito que eu quiser. Eu não vou raspar definitivamente o meu cabelo".

Além disso, em seguida, a artista ainda acrescentou, sobre seu atual estado de saúde: "Eu estou com uma alopecia progressiva, sinal de que o cabelo vai cada vez mais cair. Se eu não fizer o transplante, não tem solução".

Contudo, o transplante da famosa não deve acontecer tão rápido. Ela contou que a previsão é que realize o procedimento apenas após o Carnaval de 2025. "Eu respondo o que falam mal para mostrar que existem pessoas mal amadas, infelizes, que não tem amor-próprio. Qual o problema da pessoa não ter cabelo, ter alopecia? Escreveram que o cabelo não era meu. E daí? O que você tem a ver com isso?", reclamou.