Yasmin Brunet tem problema de saúde e vai parar no hospital

Yasmin Brunet deixou fãs preocupados, nesta quinta-feira (31), ao compartilhar uma série de fotos nas redes sociais onde aparece com muitos hematomas nas pernas. A modelo revelou que está fazendo um tratamento para lipedema, condição que causa inchaço.

Além disso, a ex-BBB ainda escreveu um desabafo: "Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos. Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre demais ou de menos. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo - recebi comentários horrorosos sobre isso".

No entanto, Brunet continuou: "Recentemente, enfrentei o lipedema, um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida. Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso, mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar magra demais, com fofocas sobre bichectomia, harmonização facial, procedimentos estéticos e até comentários de que meu rosto estaria fino demais. Disseram que eu estou com rosto de caveira. É sério isso?".

Em seguida, Yasmin revelou: "Esse ciclo de cobranças e suposições levanta uma questão importante: quem definiu os padrões que dizem o que é aceitável ou belo? Quem define o que é adequado ou ideal? O corpo feminino, assim como cada fase da nossa vida, carrega histórias, mudanças e, sim, o passar do tempo. Mas, enquanto muitos apontam o dedo, esquecem que a verdadeira liberdade está em respeitar o nosso próprio ritmo e os nossos processos. Falam do corpo como se não refletisse nossas histórias, mudanças, dores. Quando lidamos com um problema de saúde, como foi meu caso, e buscamos tratamento, as críticas são outras. Mudam o foco, não os julgamentos".

Por fim, a artista alfinetou: "Que tal, ao invés de 'como o corpo deveria ser', a gente falar sobre o que realmente importa: nossa saúde, felicidade e o respeito aos nossos próprios tempos e processos? E se, ao invés de julgar, a gente começasse a acolher? Não há um único padrão para a beleza ou para a saúde – cada mulher tem seu próprio tempo, sua beleza, e uma jornada única. Que possamos celebrar a individualidade e entender que o verdadeiro autocuidado e a verdadeira aceitação começam dentro de cada uma de nós. Isso, sim, merece ser celebrado".