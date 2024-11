Lucas Buda e Kerline trocam farpas na web

Lucas Buda e Kerline trocaram alfinetadas nas redes sociais, nesta quinta-feira (31). Isso porque o ex-BBB compartilhou a mensagem de uma fã que pedia para que ele fizesse um vídeo perdoando os internautas que julgaram o caráter dele.

No entanto, Kerline rebateu a publicação e declarou: "Como se os erros dela diminuíssem os seus, né?", se referindo a ex-esposa de Lucas Buda, Camila Moura. Contudo, o ex-BBB respondeu: "Não diminui mesmo, sofre as consequências, dentre elas ausência de trabalhos no mercado publicitário e outras coisas que dizem respeito a minha vida privada".

Além disso, Buda completou: "Mesmo assim, sigo trabalhando sem usar ninguém para aparecer, diferente de você que quer comentar a vida de todo mundo". Em seguida, a influenciadora alfinetou novamente: "Não está usando ninguém para aparecer?".

Entretanto, Kerline ainda debochou: "Só a coitada da ex que passou por poucas e boas com você. As atitudes dela não te fazem nem um pouco santo. Eu sou paga justamente para comentar sobre a vida do povo, inclusive amo fofocar ganhar por isso".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A mulher pode fazer loucuras na casa (A Fazenda) e nada vai justificar a vergonha e desrespeito que ela sofreu em rede nacional". "O erro da Camila lá dentro não justifica o erro dele que foi muito pior. E agora ele quer se fazer de santo, né!?"