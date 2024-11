Namorado médico de Sandy é exposto por fraude e prejuízos a pacientes

Vixi! Parece que a situação está complicada para Pedro Andrade, atual namorado de Sandy. Isso porque o Instituto fundado pelo médico passou por uma auditoria interna realizada pela SulAmérica e os funcionários constataram fraude.

Segundo o jornalista Leo Dias, a SulAmérica teve causa ganha na Justiça para que o Instituto Pedro Andrade, localizado no bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo, deixe de fracionar recibos e notas fiscais das consultas realizadas por beneficiários do plano de saúde.

Ocorre que no período de janeiro de 2022 a outubro de 2024, o Instituto teria solicitado cerca de 6.637 pedidos de reembolso, frutos de atendimentos dos pacientes. A ação equivale a um valor de 2 milhões de reais.

Contudo, o valor exato de reembolsos solicitados pela empresa do médico foi de R$ 2.787.447,11. No entanto, a seguradora reembolsou R$ 2.306.754,53. Desconfiada da quantidade acima da média de pedidos de reembolso pelos mesmos beneficiários e com notas em valores iguais, a SulAmérica recorreu à Justiça.

Além disso, segundo a investigação, algumas notas do Instituto foram emitidas no período em que o médico estava ausente, em uma viagem. Pedidos de exames eram enviados antes do paciente passar por uma consulta, e alguns funcionários costumavam informar ao cliente a possibilidade de fracionamento dos atendimentos na quantidade de notas fiscais necessárias, com intuito de aumentar o valor a ser reembolsado pelo plano de saúde. Por fim, algumas notas eram emitidas em valores diferentes ao da consulta.