Poze do Rodo detalha ação de busca e apreensão em sua casa

O Poze do Rodo contou em detalhes sobre a ação que a Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (1º), em sua casa. No entanto, o alvo da Operação Rifa Limpa foi Vivi Noronha, esposa do cantor. Em seu perfil das redes sociais, o famoso, que se casou, recentemente, revelou que alguns bens foram encaminhados pelos agentes.

"Os cana vieram aqui em casa como vocês viram. Eu não fui o indiciado, não foi sobre mim, foi sobre a minha esposa, mas como vocês sabem também, foi super tranquilo, não foi nada de errado. Vocês sabem como é né, quando o favelado começa a botar 'bagaça' no bolso incomoda", iniciou ele.

Além disso, Poze do Rodo, contou em detalhes tudo o que foi levado pelos agentes para ser investigado. "Creio eu que até semana que vem já estará tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, meu celular, tudo o que levaram, porque levaram tudo, e eu não estou nem no bagulho".

Por fim, o músico tranquilizou os fãs. "Só passando para tranquilizar todos vocês. Está eu e minha esposa aqui dentro de casa. Está tudo sendo resolvido com os nossos advogados. Estamos na Plim Pilm! Hoje foi sinistro", comentou o famoso.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em uma ação contra sorteios ilegais

No dia de hoje, 30/10/2024, a Polícia Civil do Estado do RJ, por meio da DDEF, deflagrou a Operação RIFA LIMPA, com o objetivo de reprimir os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais, cometidos por diversos influenciadores digitais que vêm se utilizando das redes sociais para divulgarem e promoverem sorteios/rifas ilegais.

Com essa prática, os envolvidos têm propósito deliberado de auferir cada vez mais ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante processos fraudulentos onde eles utilizam parâmetros do sorteio da Loteria Federal, passando uma aparente impressão de credibilidade e legalidade ao sorteio.

Contudo, não há nenhum processo de auditagem oficial para checar o real ganhador, já que eles utilizam um aplicativo customizado para tal fim, gerando fortes indícios de fraudes, estando em total desacordo com a Legislação em vigor.

Cabe ressaltar que para a realização de rifas é necessária uma autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP), vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo certo que não é qualquer pessoa que pode realizar rifas, mas apenas instituições sem fins lucrativos.

A ação policial deflagrada visa cumprir mais de dez mandados de busca e apreensão no Estado do RJ, nas residências e locais de trabalho dos referidos "influencers" e de seus aceclas, objetivando a apreensão de documentos probatórios de fraudes nos processos de realização das rifas, bem como, bens que serão sorteados. A policia civil visa, desarticular a estrutura criminosa, interrompendo suas atividades ilícitas.

