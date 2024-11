Veja detalhes de mansão de Poze do Rodo onde polícia fez apreensões

O Poze do Rodo começou o mês de novembro tendo a casa exposta em rede nacional, na manhã desta sexta-feira (1º). Vivi Noronha, esposa do cantor, foi alvo da Operação Rifa Limpa. Durante a ação da Polícia Civil, a TV Globo realizou uma transmissão ao vivo mostrando detalhes da mansão onde o famoso mora com a família.

Nas redes sociais, Poze do Rodo desabafou sobre a "invasão de privacidade". "Os cara entra aqui em casa, filma a minha casa, meu quarto, meus pertences, joga na mídia assim, sem querer saber de nada. Loucura não acham?", indagou o cantor.

Ainda de acordo com o músico, alguns pertences do casal foram levados com a polícia para as investigações. "Creio eu que até semana que vem já estará tudo resolvido. Meus carros, meus ouros, meu celular, tudo o que levaram, porque levaram tudo, e eu não estou nem no bagulho".

Por fim, o famoso tranquilizou os fãs. "Só passando para tranquilizar todos vocês. Está eu e minha esposa aqui dentro de casa. Está tudo sendo resolvido com os nossos advogados. Estamos na Plim Pilm! Hoje foi sinistro", comentou Poze.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em uma ação contra sorteios ilegais

No dia de hoje, 30/10/2024, a Polícia Civil do Estado do RJ, por meio da DDEF, deflagrou a Operação RIFA LIMPA, com o objetivo de reprimir os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais, cometidos por diversos influenciadores digitais que vêm se utilizando das redes sociais para divulgarem e promoverem sorteios/rifas ilegais.